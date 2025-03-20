■この先春が急加速気温変化大きのう19日（水）は東京都心でも雪が降る寒さとなりましたが、春分の日のきょう20日（木）は全国的に寒さが緩みます。関東から西では14℃前後となる見込みです。広範囲で柔らかな日差しのもと、お彼岸のお墓参りをすることができそうです。暑さ寒さも彼岸までといわれる通り、この先は気温がさらに上昇し、週末からは20℃超えが続出です。春を通り越して初夏の陽気も予想されています。【動画】絶景