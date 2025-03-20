[3.20 ルヴァン杯1回戦](石川西部)※14:00開始主審:ハリソン・ブレア副審:聳城巧、竹長泰彦<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 21 山ノ井拓己DF 5 櫻井風我DF 16 毛利駿也DF 39 庄司朋乃也DF 55 平智広DF 29 宮崎海冬MF 14 石原崇兆MF 26 村田迅MF 17 加藤大樹MF 41 嶋田慎太郎FW 11 杉浦恭平控えGK 60 久保賢也DF 20 長倉颯DF 25 小島雅也DF 4 松本大輔MF 18 熊谷アンドリューMF 23 四宮悠成MF 33 沖崎颯FW 30 大谷駿斗F