[3.20 ルヴァン杯1回戦](長野U)※14:00開始主審:エリオット・ベル副審:岩崎創一、松本康之<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 4 行徳瑛DF 7 大野佑哉DF 24 砂森和也MF 5 長谷川雄志MF 10 山中麗央MF 13 小西陽向MF 17 忽那喬司FW 14 三田尚希FW 18 浮田健誠FW 9 藤森亮志控えGK 1 田尻健DF 16 石井光輝DF 3 冨田康平MF 15 樋口叶MF 19 伊藤恵亮MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎MF 8 近藤貴司FW 11 進昂平