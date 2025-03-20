[3.20 ルヴァン杯1回戦](愛鷹)※14:00開始主審:上村篤史副審:日比野真、植田文平<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 21 前田宙杜DF 16 三原秀真DF 4 グスタボ・リッシDF 5 篠崎輝和DF 22 一丸大地MF 7 沼田航征MF 24 柳町魁耀MF 10 佐藤尚輝MF 8 鈴木拳士郎FW 19 齋藤学FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム控えGK 44 山田晃士DF 2 宮脇茂夫DF 28 井上航希MF 13 渡井翔琉MF 14 徳永晃太郎MF 17 藤井建悟MF 18 菅井拓也MF 37 中