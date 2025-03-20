[3.20 ルヴァン杯1回戦](Axis)※14:00開始主審:池内明彦副審:西橋勲、若宮健治<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 3 永野修都DF 55 大嶋春樹DF 17 松本太一DF 21 河村匠MF 20 常安澪MF 2 藤田一途MF 13 清水祐輔MF 11 東條敦輝FW 15 東出壮太FW 23 ダッジィ控えGK 39 櫻庭立樹DF 38 東根輝季DF 8 田中恵太MF 28 金世明MF 34 曽我大地FW 10 富樫佑太FW 18 半田航也監督林健太郎[京都サンガF.C.]先発GK 21 圍