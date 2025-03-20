[3.20 ルヴァン杯1回戦](高知陸)※14:00開始主審:中村太副審:平間亮、松井健太郎<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 1 黒川雷平DF 2 吉田知樹DF 25 今井那生DF 4 小林大智MF 20 杉山伶央MF 24 岡澤韻生MF 19 水野颯太MF 26 須藤直輝MF 10 佐々木敦河FW 18 東家聡樹FW 9 新谷聖基控えGK 21 大杉啓DF 38 鈴木俊也DF 72 福宮弘乃介MF 16 上月翔聖MF 17 伊藤綾汰MF 66 三好麟大MF 8 高野裕維MF 88 工藤真人FW 11 小林心監