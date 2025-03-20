[3.20 ルヴァン杯1回戦](いちご)※14:00開始主審:上田益也副審:淺田武士、千葉直史<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 32 イ・チュンウォンDF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 45 田中誠太郎DF 39 下川陽太MF 50 安田虎士朗MF 34 河合駿樹MF 20 阿野真拓MF 18 吉澤柊MF 41 坂井駿也FW 42 松本ケンチザンガ控えGK 21 清水羅偉DF 25 横窪皇太DF 35 江川慶城MF 10 井上怜MF 13 中野桂太MF 40 安藤陸登MF 47 奥村晃司MF 6 大