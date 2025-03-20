[3.20 ルヴァン杯1回戦](ピカスタ)※14:00開始主審:清水勇人副審:田中利幸、池田一洋<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 18 宮市剛DF 3 井林章DF 55 藤井葉大MF 33 河上将平MF 96 吉田陣平MF 4 竹村俊二MF 24 上野輝人FW 13 前川大河FW 10 川西翔太FW 11 エドゥアルド控えGK 32 松原快晟DF 2 内田瑞己DF 29 田尾佳祐DF 99 附木雄也MF 14 石倉潤征MF 15 岩本和希MF 17 牧山晃政FW 20 ドゥンガFW 90 後藤優