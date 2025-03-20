[3.20 ルヴァン杯1回戦](ロートF)※14:00開始主審:今村義朗副審:浜本祐介、中澤涼<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF 5 鈴木大誠DF 22 生駒稀生DF 33 佐藤大翔DF 13 都並優太MF 23 岡田優希MF 14 中島賢星MF 8 堀内颯人MF 25 神垣陸MF 7 田村亮介FW 9 酒井達磨控えGK 96 マルク・ヴィトDF 3 澤田雄大DF 6 中山雅斗MF 10 山本宗太朗MF 17 田村翔太MF 20 國武勇斗MF 41 森田凜MF 70 川谷凪FW 11 百田真登監督中田