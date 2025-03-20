今年1年をかけて毎月1本の新作プロトを発表し続け、そのプロトタイプの1本ものを特別低価格で販売もしてしまうという、国産エレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchenが繰り出す前代未聞の企画「12ヶ月連続新作プロトタイプリリース」の第3弾が発表された。なんとオール漆塗りの逸品「PT3_Matsuba」だ。元ラーメン屋という異色の経歴をもつクラフトマン片田武司の自由な発想で、遊び心とこだわりを詰め込んだプロト（試作）ハ