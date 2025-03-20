[3.20 ルヴァン杯1回戦](ミクスタ)※14:00開始主審:木村博之副審:武部陽介、馬場規<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 39 谷口璃成DF 23 坂本翔DF 13 東廉太DF 4 長谷川光基DF 28 木實快斗MF 34 高吉正真MF 21 牛之濱拓MF 7 平原隆暉MF 11 喜山康平MF 19 吉原楓人FW 18 渡邉颯太控えGK 1 伊藤剛DF 42 世良務DF 44 辻岡佑真MF 25 坪郷来紀MF 32 高柳郁弥MF 6 星広太MF 8 町田也真人MF 99 樺山諒乃介FW 9 河辺駿太郎監