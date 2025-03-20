[3.20 ルヴァン杯1回戦](CFS)※14:00開始主審:小屋幸栄副審:森川浩次、篠藤巧<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 28 小西慶太郎DF 2 カルロス・エドゥアルドDF 7 鈴木隆雅MF 16 加藤丈MF 11 表原玄太MF 10 岡庭裕貴MF 8 森俊貴FW 23 吉田篤志FW 25 東川続控えGK 1 原田欽庸DF 27 梅澤魁翔DF 4 内田錬平MF 14 関野元弥MF 26 宇都木峻FW 17 藤原拓海FW 19 村越健太FW 24 熊野敬二郎FW 32