THE RAMPAGE長谷川慎（26）が20日、都内でファッションスタイルブック「melt」（幻冬舎）刊行記念イベントを開催した。24年7月からTHE RAMPAGEメンバーが12カ月連続で刊行する大型企画「GL−16〜THE RAMPAGE BOOKS〜」の9作目。グループ随一のファッションマニアでもある長谷川が、私服や私物などからファッション観をひもとく。タイトルの「melt」について「横浜の中華街で撮影して、バスでカメラマンさんやヘアメークさんたちと