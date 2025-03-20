皆さんは毎月、何冊くらいの新刊絵本が発売されていると思いますか？2025年2月に発売された絵本は約130冊。これでも少ない方で、クリスマスシーズンはもっとたくさんの絵本が出版されています。こんなにたくさん新刊が出る中で、お気に入りの一冊と出会うのはまさに奇跡。その奇跡の出会いの中にはあなたの一生に寄り添ってくれる宝物となる作品があるかもしれません。そう考えると、一冊一冊との出会いを大切にしていきたいですね