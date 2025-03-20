沖縄県初の「オリオンビール」はアウトドアカジュアルブランド「CHUMS」とコラボしたオリジナルグッズを、2025年3月8日より、オリオンビール公式通販にて発売開始した。2021年から開始したコラボだが、今年のコラボ商品について、担当者に話を聞いてみた。【写真を見る】ORION×CHUMSコラボならではの沖縄要素と楽しさをミックスさせたデザイン2021年から始まった豪華コラボも今年で5年目――「ORION×CHUMS」のコラボグッズ販売に