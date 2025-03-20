韓国ポスコホールディングスが協力関係を続けてきた日本製鉄の株式を売却する。鉄鋼業界の不況により業績不振が続いており、非核心資産の売却にスピードを出すことにした。鉄鋼業界によると、ポスコホールディングスは１２日に発表した事業報告書で、保有している日本製鉄株の売却を決めたと明らかにした。株式の資産価値は４６７８億ウォン（約４７５億円）相当だ。ポスコホールディングス関係者は「昨年から両社が現金確保などバ