米ニューヨーク・ポストは１８日（現地時間）、「インドの有名なブリーダー（犬や猫の血統管理および養子縁組を専門的に行う人々）が世界で最も珍しい犬を買うために５７０万ドル（約８億４５００万円）を支払った」と報じた。​インドの有名ブリーダー、サティシュ・カダボムさんが先月買い付けた犬はコーカシアン・シェパードとオオカミの交配種で、「ウルフドッグ」（ｗｏｌｆｄｏｇ）と呼ばれる。コーカシアン・シェパー