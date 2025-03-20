3月20日、Bリーグ・島田慎二チェアマンのポッドキャスト番組『島田のマイク』第228回が配信。2月末に行われたBリーグが主催するU18世代の国際大会『インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2025』の様子と、B3・立川ダイスのホームゲーム視察について語った。 今回のU18インターナショナルカップは、BリーグのU18チームに加え、ドイツの前回王者SKYLINERS U18が2年連続出