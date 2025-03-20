WEST.のメンバー7人が主演する映画『裏社員。‐スパイやらせてもろてます‐』より、追加キャスト第1弾が発表。恒松祐里がヒロイン・片瀬サクラ役を務めることが明らかになった。【動画】WEST.７人主演映画『裏社員。‐スパイやらせてもろてます‐』特報本作は、建設会社の裏社員と商店街の住人が巻き起こす痛快アクション・コメディ。WEST.のメンバー7人が揃って劇映画に主演するのは初となる。メガホンを取ったのは、『劇場