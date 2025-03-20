【モデルプレス＝2025/03/20】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）が、19日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組「DXTEENのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。大久保波留が、グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫を絶賛する場面があった。【写真】JO1＆DXTEENらの集合ショット◆大久保波留、白岩瑠姫のトーク力絶