イギリス王室を離脱してから5年、ヘンリー王子との出会いから王室離脱までを赤裸々に語ったドキュメンタリーや、ステレオタイプを打破すると銘打ったポッドキャストをヒットさせたほかは、特に目立った動きのなかったメーガン妃が、ライフスタイルブランドの発表、Netflixのオリジナルシリーズ『ウィズ・ラブ、メーガン』の配信と、2025年に入って活動を活発化。何をしても叩かれてしまう印象だが、それも注目度が挙がっている証