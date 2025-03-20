俳優の釈由美子（46）が、Instagramを更新。8歳の息子が高校卒業レベルの試験に合格したことを明かした。【映像】息子と登山を楽しむ親子ショット（複数カット）2015年10月、一般男性と結婚した釈。翌年6月に息子が誕生していた。これまでにInstagramでは、息子と登山を楽しむ親子ショットや、クリスマスマーケットに訪れる様子などプライベートについて発信してきた。2023年11月、当時7歳だった息子が英検準2級に合格したこ