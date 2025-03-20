SKE48元メンバーでタレントの須田亜香里が20日にインスタグラムを更新。AKB48元メンバーでタレントの高橋みなみとのオフショットを公開すると、ファンから反響が集まった。【別カット】雨模様でも弾ける笑顔の須田亜香里＆高橋みなみ須田が「たかみなさんと浜松ロケ」と投稿したのは、高橋と行ったロケでのオフショット。複数公開されている写真には、餃子を前にした2ショットや梅の花をバックに傘を刺す姿、工場見学をした際