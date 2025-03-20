3Dモデルの猫の頭を小さくしたら、肩幅の大きな“異様な姿”に変化する動画が、SNSで話題となっている。【映像】頭を小さくした姿注目を集めているのは、3DアーティストのLeeさんが投稿した動画。Leeさんが制作した「256NEKO」という粗いポリゴンで表現された猫の3Dモデルで、部分的にサイズを調節できるのだが、頭をいじりすぎるとこの“肩幅猫”が誕生するのだという。動画を見た人からは「強