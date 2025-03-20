俳優の金子貴俊の姉でパーツモデルや美容家として活動する金子エミが20日に自身のアメブロを更新。栄養を摂りながら体重を落とすためのレシピを紹介した。【映像】ダウン症のスイマー長男・海斗さんとの2ショット金子は「朝から少しInstagram LIVEをやりながらお料理に初挑戦してみました」と切り出し、その後、動画を見返して「背中が！！歳を感じた私でした」と自身の姿に気づきがあったことを明かした。そんなときに紹介