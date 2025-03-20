「東京シリーズ」の第2戦が19日、東京ドームで行われた。ドジャースが6ー3でカブスを撃破し、開幕2連勝を飾った。先発登板した佐々木朗希投手は3回を1安打5四球1失点という内容で、メジャーデビュー戦を白星で飾ることはできなかった。160キロ超えのストレートを投げ込む一方で制球は乱れ、今後に課題を残した。 ■指揮官「交代は彼のことを思って決断した」 佐々木は初回を3者凡退