【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■発表ムービーでは、特技の日本舞踊や箏を披露！ 日向坂46五期生10人目の新メンバーとして、蔵盛妃那乃（くらもり ひなの）が発表された。 2024年8月から始まった新メンバーオーディションより、合わせて11名が合格。10人目の新メンバーとして、蔵盛妃那乃がYouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』にて発表となった。 蔵盛妃那乃は、神奈川県出