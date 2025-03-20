大谷翔平投手（３０）が所属するドジャース専属の地元放送局「スポーツネットＬＡ」の美人リポーターとして知られるワトソンさんが２０日、インスタグラムを更新。開幕シリーズで訪れた日本への思いをつづった。ワトソンさんは「忘れられない思い出ありがとう東京ドジャース、この旅に連れてきてくれてありがとう」とコメント。あわせて桜をバックにほほえむショットや、東京ドームでのカブス専属放送局のリポーター、マグ