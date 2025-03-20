「2024ー25 大同生命SVリーグ」の男子は、3月22日（土）から23日（日）にかけて、計5つのカードが実施される。 ■ヴォレアス北海道 vs 広島サンダーズ チャンピオンシップ進出をかけた最後の枠を争う広島サンダーズは、ヴォレアス北海道とのアウェー戦に挑む。 広島THは前節、ここまで4連敗中だったウルフドッグス名古屋相手に今季初勝利を目指したが、安定した試合運びを見せたWD名古