プロ野球選手として活躍する夢を追う若者たちが、実戦経験を積み、アピールする場として作られた「ジャパンウィンターリーグ」（JWL）が3季目を終えた。昨年末に沖縄で約1カ月かけて行われたリーグ戦には14カ国・地域から143選手が参加。8カ国40球団超のスカウトが視察に訪れ、23人が契約を得るなど着実に成長を遂げている。【写真】夢に未練を残さないで元GU店長の情熱、沖縄に作った再挑戦の場所JWLは日本初のウィンターリ