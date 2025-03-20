Stella Qiu［シドニー２０日ロイター］ - オーストラリア統計局が２０日発表した２月の雇用統計では、就業者数が予想外に減少し、労働市場の逼迫が緩和する兆候を見せた。金融市場では、オーストラリア準備銀行（中央銀行）の５月利下げ観測が強まった。２月の就業者数は前月比５万２８００人減少。市場予想は３万人増加だった。１月は３万０５００人増加に下方改定された。就業者数の前年比伸び率は１．９％で、１月の３