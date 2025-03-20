１９日、北京市の北海公園にある白塔近くに咲くモモの花。（北京＝新華社記者／羅暁光）【新華社北京3月20日】中国北京市では公園や庭園の花が見頃となり、訪れた人々の目を楽しませている。１９日、北京市の頤和園（いわえん）で花を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／徐金泉）１９日、北京市の頤和園（いわえん）に咲くモモの花。（北京＝新華社記者／徐金泉）１９日、北京市の頤和園（いわえん）で花を楽しむ人々。（