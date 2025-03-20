４月２日（水）深夜１時スタート 主演：江口のりこ 水ドラ25 「ソロ活女子のススメ５」 赤間麻里子、要潤、小手伸也、佐伯大地、松尾貴史の出演が決定！ さらに！エンディングテーマがWez Atlasの「HOOMAN」に決定！ テレ東では、4月2日（水）から、水ドラ25枠にて江口のりこ主演の人気シリーズの第５弾、「ソロ活女子のススメ５」（毎週水曜深夜1時～）を放送します。 フリ&