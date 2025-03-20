CMサイト（大阪市）が企画編集するランキングサイト「ランキングー！」が、「カッコいい！日本男子バスケ現役選手 人気ランキング【2025年最新版】」の結果を紹介しています。アンケートは2024年12月30日に全年代の男女（性別回答しないを含む）6508人に実施されました。3位は、日本プロバスケット「B1リーグ」の「千葉ジェッツ」に所属する富樫勇樹選手（31）でした。518票を獲得。投票者からは「素晴らしい活躍！」といっ