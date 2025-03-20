大垣日大―西日本短大付4回裏西日本短大付1死二塁、斉藤が中前に先制打を放つ＝甲子園西日本短大付の中野は8安打を許しながらも丁寧に低めに制球し、完封した。打線は四回に斉藤、佐藤の連続適時打などで3点を先行。佐藤は五回にも適時三塁打を放ち、七回には斉藤のランニング本塁打で加点した。大垣日大は3度の併殺が痛かった。先頭打者が二塁打で出た八回など、何度も好機をつくったが攻め切れなかった。