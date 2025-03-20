注目されていたトランプ大統領とプーチン大統領の電話会談は「一時停戦の合意」には至りませんでした。ゼレンスキー大統領は19日にトランプ大統領と電話会談する見通しです。【写真を見る】北東部のスムイ州では病院が被害を受け、患者が避難プーチン氏“30日間停戦”応じず米ロの説明に食い違いもトランプ大統領「すばらしい電話会談だった。2時間近く、多くのことを話した。和平に向けた話だけでなく他のことも話した」18日の