斎藤恭代が、『月刊斎藤恭代』を5月9日に発売することが決定した。【写真】引き締まった美ヒップを大胆に見せたバックSHOTなど公開ミス・アース日本代表にも選ばれた世界規格の美しさで昨年あたりからグラビアやカバーガールとして人気沸騰中の斎藤恭代。「遅咲きのグラビアデビュー」と言われることもあるが、そのボディはまさに今が旬。今作でも173センチの高身長にEカップの美バストが生み出す、圧倒的フォルムを余すところな