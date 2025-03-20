3月20日は春分の日で彼岸の中日です。山形市の寺では朝から多くの人たちが墓参りに訪れ、先祖に手を合わせました。彼岸は春分の日と秋分の日の前後3日間を指し、墓参りなどで先祖を供養して感謝を捧げる期間とされています。多くの寺院が立ち並ぶ山形市の通称「寺町」にある正願寺では、春の彼岸の中日の20日、朝から多くの人たちが墓参りに訪れました。訪れた人たちは線香や花を手向け先祖の霊に手を合わせていました。墓参りに訪