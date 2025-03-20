M-ON! SPECIAL 「MYTRO」 韓国の大手事務所・SM EntertainmentとTV朝鮮がタッグを組み誕生した世界初のトロットアイドルグループ、MYTRO(マイトロ)。正式デビューに先駆け、2月11日に開催された毎冬恒例のK-POP音楽祭「第75回さっぽろ雪まつり 16th K-POP FESTIVAL2025」で日本初上陸を果たしたことも話題を呼んだばかりだ。そんなMYTROにフォーカスした特別番組「M-ON! SPECIAL 『MYTRO』」が3月22日(土)にMUSIC ON! TVにて