フジテレビの動画配信サービス・FODでは、24日から開催される『DANCE STADIUM日本高校ダンス部選手権春の新人戦』を、FODプレミアムで生配信する。『DANCE STADIUM日本高校ダンス部選手権春の新人戦』名実ともに高校日本一のダンス部を決定する日本最大の大会「ダンススタジアム」(日本高校ダンス部選手権)。夏の全国大会を前に、全国4か所で高校1年生だけが出場資格を持つ「春の新人戦」が開催される。スモールクラス(2人