保育園の洗礼、それは「体調不良ラッシュ」。入園直後から次々と病気をもらい、仕事どころか日常生活すらままならない――今回の記事では、武井先生にインタビューを実施。「保育園に通うと、なんでこんなに病気をもらうの?」「どうすれば少しでも体調を崩しにくくなる?」そんな疑問や、保育園の洗礼の実態と、その乗り越え方について、専門家の視点から詳しく解説します。保育園の洗礼と呼ばれる体調不良ラッシュの原因は?保育園