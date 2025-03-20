日本航空（JAL）は、「語学検定ボーナスマイル」の基準を4月1日から改定する。対象資格を保有するJALカード navi会員を対象に、ボーナスマイルを進呈するもので、1言語につき1回積算できる。現行1級と準1級が対象の実用英語技能検定（英検）では2級も対象となるほか、新たにIELTsにおいて5.0以上のスコアが対象となる。その他外国語についても条件を緩和する。JALカード navi入会前に受験・合格した語学検定は対象外となる。