大津町に建設されていた半導体人材育成施設が完成し、その内部が公開されました。完成したのは、製造業の業務請負や人材派遣などを行うワールドインテック(福岡市)が建設した熊本テクニカルセンターです。 熊本テクニカルセンターは半導体製造装置の保守保全を担うメンテナンス業務などの人材育成を目的に、座学や半導体製造装置を用いた実践的なトレーニングを行う研修施設です。センターでの実