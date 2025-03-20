３月20日に開催される北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第７節で、バーレーン代表は森保ジャパンと埼玉スタジアムで対戦する。決戦の前日にドラガン・タライッチ監督が会見に出席し、日本戦への意気込みを示した。バーレーンは勝点６で５位なのに対し、日本は同16で首位を独走。今回勝てば、８大会連続のW杯出場が決まる状況だ。昨年９月の前回対戦を見ても、日本が５−０で大勝しており、両者の置かれた立場は大き