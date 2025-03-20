モデルでタレントのダレノガレ明美さんは3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しいウエストを披露しました。【写真】くびれ過ぎの美ウエストの持ち主であるダレノガレ明美「美しいです」ダレノガレさんは「マネージャーとトレーニングきた」とコメントを添え、1枚の写真を投稿。トレーニング中のオフショットを公開しました。鏡越しの自撮りショットでは、丈の短いトレーニングウェアから美しいボディラインとくびれが際立ち、