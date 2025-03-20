Amazon.co.jpで、Appleのワイヤレスヘッドホンがタイムセール価格で購入できる。セールは4月2日まで。 「Beats Solo3」は通常2万2281円→1万8800円（16%割引）、「Beats Solo 4」は3万2800円→2万3980円で購入できる。 セール対象のカラーは、「Beats Solo3 Wireless」がマットブラック、「Beats Solo4 Wireless」がスレートブルー、マットブラック、クラウドピンク。