3月21日(金)21:00LIVEスタート予定J3番記者さんが『J3の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・中本宏樹さん「東大阪フットボールマガジン」・小林健志さん「福島ユナマガ」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記サイトの3人が集合し『今年も混戦のJ3序盤戦を徹底分析』などについて語るLIVE配信を行います。