NMIXXのソリュンはどの角度で見ても美しい。【写真】ソリュン、業界を揺るがす驚愕ビジュアルファッション雑誌『ELLE』は最近、ソリュンとともにした最新カットを公開した。NMIXXの“ビジュアルメンバー”として有名なソリュン。公開された写真はどれも無表情だが、だからこそ彼女の美しさがより一層際立つ。（写真＝『ELLE』）ソリュン撮影後にはインタビューも行われた。当時は4thミニアルバム『Fe3O4：FORWARD』のカムバック準