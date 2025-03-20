All About ニュース編集部は2024年10月4日〜11月19日、全国10〜60代の男女181人を対象に「あったら嬉しいナンバープレートの地名」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う千葉県の地名を紹介します！【10位までのランキング結果を見る】2位：千葉市2位は「千葉市」でした。千葉県中部・東部で交付されているナンバーです。千葉市は千葉県の中央部に位置し、経済を回す