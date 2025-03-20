9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、不二家『ホームパイ』の新ブランドキャラクターに就任することが決定した。きょう20日、都内で行われた発表会に阿部が登場し、自身が出演する新CMもお披露目された。【全身ショット】巨大「ホームパイ」を持つ阿部亮平阿部には、ブランドキャラクター就任を記念して700包入りの“ビッグホームパイ”が贈呈された。阿部は一目見て「うお…でっか！…枕みたい（笑）」と驚きの表情。両手に